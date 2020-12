FC Bayern: Angelo Stiller vor Wechsel zur TSG Hoffenheim

Angelo Stiller debütierte jüngst in der Champions League für den FC Bayern. Seine Zukunft liegt aber voraussichtlich bei einem anderen Bundesligisten.

Stiller-Debüt bei den Bayern-Profis

Der Vertrag des 19 Jahre alten Mittelfeld-Talents des FC Bayern läuft 2021 aus und wurde bislang nicht verlängert. Bereits im vergangenen Transferfenster köchelten Gerüchte um einen Stiller-Wechsel zum Europa-League-Teilnehmer, da in Sebastian Hoeneß bei der TSG jener Trainer seit dieser Saison an der Seitenlinie steht, unter welchem Stiller in der vergangenen Saison zum unverzichtbaren Stammspieler im Drittliga-Team der Bayern wurde.