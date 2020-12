Ski-Weltcup: Starker Schmid fährt in die Top 10

Santa Caterina di Valfurva (SID) - Alexander Schmid hat den deutschen Ski-Rennläufern beim Weltcup-Riesenslalom in Santa Caterina/Italien die erhoffte Top-10-Platzierung beschert. Der 26 Jahre alte Allgäuer kam beim überlegenen Premieren-Sieg von Marco Odermatt aus der Schweiz auf den guten neunten Rang. Es war abgesehen von zwei dritten Plätzen bei Parallel-Rennen erst seine zweite Fahrt in die Riesenslalom-Weltklasse nach einem sechsten Rang vor drei Jahren in Val d'Isere/Frankreich.