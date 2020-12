Fortnite-Team verpflichtet 8-Jährigen

"Wir freuen uns sehr darüber, Joseph in unserem exklusiven Team-33-Roster zu haben", sagte Tyler Gallagher, Mitbegründer der Organisation. "Wir haben in den vergangenen Jahren bereits heimlich Talente für unsere Roster und Spieler gescoutet und sind stolz, Joseph offiziell verpflichtet zu haben. Wir haben darauf Wert gelegt, Joseph in den vergangenen Jahren zu trainieren, denn junge Spieler sind die Zukunft und wir wollen sie bereits früh fördern." Deen soll bereits seit zwei Jahren mit dem Team trainieren.