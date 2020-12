Sport1 überträgt Champions League der Fußballerinnen

Der Champions-League-Auftakt der Fußballerinnen von Bayern München am Donnerstag wird bei Sport1 im Free-TV übertragen.

Der Champions-League-Auftakt der Fußballerinnen von Bayern München am Donnerstag (18.00 Uhr) wird im Free-TV übertragen. Sport1 zeigt das Hinspiel des deutschen Vizemeisters bei Ajax Amsterdam. Am 16. Dezember (18.00 Uhr) wird das Heimspiel der Bayern mit dem Rückspiel des Double-Gewinners VfL Wolfsburg gegen Spartak Subotica in einer Konferenz ausgestrahlt.