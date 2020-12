Fantalk zur Champions League am Dienstag mit Schumacher und Wontorra LIVE

Am Dienstag sind aus deutscher Sicht Dortmund und Leipzig in der Champions League gefordert. Dabei diskutieren im Fantalk wieder großartige Gäste die besten Themen.

Am Dienstag wird es für Borussia Dortmund und RB Leipzig zum letzten Mal vor Weihnachten in der Champions League ernst. Die beiden deutschen Vereine bestreiten ihre letzten Gruppenspiele.

Die deutschen Auftritte in der Königsklasse begleitet der SPORT1 Fantalk am sechsten Spieltag mit gewohnter Expertise und vielen unterhaltsamen Fakten am Dienstag LIVE ab 19 Uhr. (FANTALK zur Champions League am Dienstag ab 19 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)