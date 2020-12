RB Leipzig - Manchester United LIVE: Champions League heute im TV, Stream & Ticker

RB Leipzig empfängt am Dienstagabend in der Champions League Manchester United. Für beide Vereine geht es ums Weiterkommen ins Achtelfinale.

Für RB Leipzig sind diese Tage Anfang Dezember die bisher wichtigsten der Saison. Zuerst traten die Sachsen am Samstag beim FC Bayern an und am heutigen Dienstagabend folgt das Gruppenfinale in der Champions League.