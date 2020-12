Joachim Löw, Pressekonferenz im Liveticker - Bundestrainer bricht Schweigen

Joachim Löw wird das DFB-Team zur Europameisterschaft im Jahr 2021 führen. Er steht allerdings weiterhin in der Kritik, wozu er nun Stellung nimmt. Die PK im LIVETICKER.

Seit Monaten steht er in der Kritik - nun bricht Joachim Löw sein Schweigen.

Zuletzt hatte Oliver Bierhoff in einer flammenden Rede Partei für den Bundestrainer ergriffen. Nun wird sich auch Löw bei einer Pressekonferenz am Montagnachmittag den Fragen der Journalisten stellen. Was sagt der Bundestrainer zu dem 0:6-Debakel gegen Spanien? Und plant er nun doch mit Thomas Müller bei der EM?