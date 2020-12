Fortuna-Fan findet Bayern-Handtuch in Adventskalender

FC-Bayern-Fans finden in diesem Jahr im Adventskalender mitunter Unerwartetes © Imago

Das Öffnen des Adventskalenders sollte eigentlich Freude bereiten. Für einen Düsseldorf- und einen Bayern-Fan tut es das in diesem Jahr leider nicht bei jedem Türchen.

Könnte man zumindest denken. Nicht so aber bei einem jungen Fan von Fortuna Düsseldorf, den beim Öffnen des fünften Türchens eine böse Überraschung erwartete.

Handtuch vom FC Bayern im Kalender von Fortuna Düsseldorf

"Wir wussten ja nicht, dass die Bayern es so nötig haben, sich schon in den Adventskalender von Zweitligisten zu schmuggeln", sagte die Mutter des Jungen der Rheinischen Post. "Ich denke, es wird bei niemandem von uns bleibende Schäden hinterlassen. Aber ich werde meinen Sohn natürlich in den kommenden Tagen intensiv beobachten."