Real Madrid wieder mit Kapitän Sergio Ramos gegen Gladbach

Pünktlich zum "Endspiel" in der Champions League gegen Borussia Mönchengladbach kann Real Madrid wieder auf Abwehrchef Sergio Ramos zurückgreifen.

Real Madrid kann in der Champions League im letzten Spiel der Gruppenphase am Mittwoch (Champions League: Real Madrid - Borussia Mönchengladbach am Mittwoch ab 21 Uhr im LIVETICKER) gegen Borussia Mönchengladbach wieder auf Abwehrchef Sergio Ramos zurückgreifen.