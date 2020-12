Sportwetten: Leipzig-Quote auf Achtelfinaleinzug liegt bei 15,00

Der Sportwettenanbieter bwin ist skeptisch, was den Achtelfinaleinzug von Fußball-Bundesligist RB Leipzig in der Champions League anbelangt.

Die Quote beläuft sich auf 15,00. Die Sachsen (Siegquote 2,55) benötigen am letzten Gruppenspieltag am Dienstag einen Sieg gegen Englands Rekordmeister Manchester United (Siegquote 2,45), um in der Königsklasse weiter mitmischen zu können.