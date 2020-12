Darts-WM 2020: Die Exoten mit Lim, Hedman, Portela, Foulkes

Insgesamt 96 Spieler kämpfen um den WM-Titel der PDC. Neben den großen Superstars sind auch wieder etliche Exoten im Alexandra Palace am Start. SPORT1 stellt sie vor.

Auch in diesem Jahr kämpfen wieder 96 Spieler bei der Darts-Weltmeisterschaft ( Die Darts-WM: Alle Spiele ab dem 15. Dezember LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream ) im legendären Alexandra Palace um den Titel.

Lourence Ilagan (Philippinen)

"The Gunner" machte sich 2009 mit der Qualifikation zur PDC-WM erstmals einen Namen, wo er allerdings schon nach der Vorrunde wieder die Koffer packen musste.

Paul Lim (Singapur):

1990 warf Lim den ersten und immer noch einzigen perfekten Leg in der Geschichte der BDO-WM.

Liu Chengan (China):

Der Chinese musste lange Zeit auf seinen zweiten Auftritt bei einer PDC-Weltmeisterschaft warten. Sein erstes und bislang einziges WM-Spiel absolvierte er 2006. Damals verlor er gegen den Kanadier John Part in der ersten Runde.

Nun, 15 Jahre später, will er es besser machen. Große Erfolge hat der 47-Jährige in der Zeit zwischen den WM-Auftritten jedoch nicht aufzuweisen.

Diogo Portela (Brasilien):

Bereits sein Vater war ein bekannter Dartsspieler in Brasilien. Sein Sohn zog jedoch 2014 nach England, wo er des Öfteren mit James Wade trainiert.

Edward Foulkes (Japan):

Cameron Carolissen (Südafrika):

Der in Kapstadt geborene Cameron hingegen hat noch keinerlei Erfolge aufzuweisen. Auch in der PDC Order of Merit wird er noch nicht geführt.