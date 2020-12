FC Bayern: Javi Martínez fällt mit Muskelverletzung vorerst aus

Der FC Bayern München muss "vorerst" auf Javi Martínez verzichten. Der Spanier habe sich am Samstag im Bundesliga-Spitzenspiel gegen RB Leipzig (3:3) eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen, teilte der Rekordmeister am Montag mit.

Offen ließen die Bayern, um welche Verletzung es sich genau handelt und wie lange der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler ausfallen wird. Trainer Hansi Flick hatte direkt nach der Partie gemeint, dass es "in Richtung Faserriss" gehen könnte.

Die Bayern treffen zum Abschluss der Champions-League-Gruppenphase am Mittwoch (Champions League: FC Bayern - Lokomotive Moskau am Mittwoch ab 21 Uhr im LIVETICKER) in der Königsklasse auf Lokomotive Moskau, sind aber als Gruppensieger bereits für das Achtelfinale qualifiziert.