College-Football: Rekordspiel von Amon-Ra St. Brown

Der Bruder des deutschen Football-Profis Equanimeous St. Brown hat im prestigeträchtigen US-Universitätssport mehrere Rekorde eingestellt. Jungstar Amon-Ra St. Brown (21), Wide Receiver der traditionsreichen University of Southern California (USC) aus Los Angeles, fing beim 38:13 gegen die Mannschaft von Washington State vier Touchdown-Pässe in einem Viertel, dies war in einer der großen Football-Ligen unter dem Dach des College-Verbandes NCAA zuvor nur einem Spieler gelungen.