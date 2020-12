Schalke 04: Man kann S04 beim Sterben zusehen

Mag man Spieler kritisieren, die am Boden liegen? Der FC Schalke 04, jetzt seit 26 Bundesliga-Spielen ohne Sieg, hat das Stadium angebrachter Kritik längst verlassen.

Für eine Mannschaft, die alles leisten will und ständig verliert, bleibt nur Mitleid übrig. "Ich bin traurig", sagt Bayern-Torwart Manuel Neuer über seinen Ex-Klub. Man kann Schalke beim Sterben zusehen wie einst dem Kohlebergbau im Ruhrgebiet: Man ahnt das Ende kommen.

Schalke-Trainer Baum ist entnervt

So ein Heimsieg gegen Bayer Leverkusen hätte Flügel verleihen können. Das 0:3 aber entnervte Trainer Manuel Baum gestern nur noch: "Es ist echt zum Kotzen."

Doch so einfach ist das nicht. Siehe Hamburger SV: Schon das dritte Jahr versuchen sie beim HSV die Rückkehr in die Bundesliga; bisher scheiterte jeder Versuch an der eigenen Unzulänglichkeit. Das sind keine guten Aussichten für Schalke.