Boxen: Floyd Mayweather kämpft im Februar gegen Youtuber Logan Paul

Floyd Mayweather jr. will es noch einmal wissen. Der ehemalige Box-Weltmeister steigt gegen einen US-amerikanischen Youtuber in den Ring.

Der ehemalige Box-Weltmeister Floyd Mayweather jr. steigt für einen Schaukampf erneut in den Ring. Der in 50 Profifights unbesiegte Ex-Champ tritt am 20. Februar 2021 gegen den US-Youtuber Logan Paul an.