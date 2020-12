Olivier Giroud beim FC Chelsea unter Frank Lampard: Plötzlich wichtig!

Giroud wird plötzlich wichtig

In seinem ersten Einsatz von Beginn an in der Champions League schoss der 34-Jährige die Blues gegen den FC Sevilla im Alleingang zum 4:0-Sieg. Durch seinen Viererpack kletterte der Franzose vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Krasnodar (Champions League: FC Chelsea - FK Krasnodar ab 21 Uhr im LIVETICKER) mit insgesamt fünf Treffern zudem auf Platz vier der Torjägerliste und das, obwohl er in der Königsklasse bislang lediglich 132 Minuten auf dem Feld stand.