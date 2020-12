NFL: Siege für Johnson und St. Brown - Kansas und Saints in Play-offs

Die deutschen Footballer Jakob Johnson und Equanimeous St. Brown haben in der US-Profiliga NFL klare Siege gefeiert.

Die deutschen Footballer Jakob Johnson und Equanimeous St. Brown haben in der US-Profiliga NFL klare Siege gefeiert, bereits für die Play-offs qualifizierten sich Titelverteidiger Kansas City Chiefs und die New Orleans Saints. Fullback Johnson kam mit den New England Patriots zu einem 45:0-Kantersieg gegen die Los Angeles Chargers, St. Brown und die Green Bay Packers gewannen 30:16 gegen die Philadelphia Eagles.