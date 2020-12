Klopp von Fan-Rückkehr berührt: "Ich hatte Gänsehaut"

Liverpools Trainer Jürgen Klopp feiert den Sieg seines Teams gegen den FC Wolverhampton. Noch mehr bedeutet ihm jedoch die Rückkehr der Fans an die Anfield Road.

Für Liverpools Trainer Jürgen Klopp war die Rückkehr der Fans an der berühmten Anfield Road beim 4:0-Erfolg ( SERVICE: Alle Ergebnisse und Spiele ) gegen die Wolverhampton Wanderers der emotionale Höhepunkt.

"Das Spiel, die Atmosphäre - es war so schön. Ich hatte Gänsehaut", sagte Klopp der BBC. Es sei toll gewesen, als die Anhänger "You'll never walk alone" angestimmt hätten: "Ich wusste gar nicht mehr, wie gut sich das anfühlt."