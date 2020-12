Eberl und Völler pro Löw - Matthäus erneuert Kritik

Bevor der 60-Jährige am heutigen Montag (16.00 Uhr) über die 0:6-Schmach in Spanien sprechen will, haben der frühere Teamchef Rudi Völler und Gladbachs Sportdirektor Max Eberl Löw noch einmal den Rücken gestärkt. Dagegen erneuerte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus seine Kritik.