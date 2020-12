Hoeneß: "Löw wird auf Müller nicht verzichten"

Bierhoff öffnet Tür für Müller und Co.: "Sind da nicht verbohrt"

Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des FC Bayern, geht von Thomas Müllers Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft unter Bundestrainer Joachim Löw aus.

"Ich bin überzeugt, das er einer derjenigen sein wird, auf die Jogi Löw im Frühjahr, wenn es so bleibt, nicht verzichten wird", sagte Hoeneß am Sonntag in der Sendung "Blickpunkt Sport" des Bayerischen Rundfunks über den seit Wochen im Bayern-Team herausragenden Weltmeister von 2014.