Nach Amokfahrt in Trier: Rüdiger, Koch und Schachmann helfen

Die überlebenden Opfer und Hinterbliebenen der Amokfahrt von Trier erfahren Unterstützung aus dem Sport. Die Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger und Robin Koch, der viermalige deutsche Meister 1. FC Kaiserslautern, Bundesligist TSG Hoffenheim oder Radprofi Maximilian Schachmann beteiligen sich an einer Benefizaktion. Die Stars und Klubs versteigern unter dem Motto "CharityForPorta" signierte Trikots und andere Merchandise-Artikel zugunsten der Geschädigten.

"Als ich vom Amoklauf in Trier gehört habe, war ich sehr geschockt", sagte Rüdiger dem SID. Der Chelsea-Profi hat wie der auch in Trier aufgewachsene Koch eine besondere Beziehung zur Stadt, in der sein Halbbruder und Berater Sahr Senesie mit Familie wohnt.