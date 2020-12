Formel 1: Leclerc in Abu Dhabi um drei Startplätze zurück

Für Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat der frühe Unfall beim Großen Preis in Bahrain ein Nachspiel. Der Monegasse wird beim Saisonfinale der Formel 1 am kommenden Sonntag (14.10 Uhr MEZ/RTL und Sky) in Abu Dhabi in der Startaufstellung um drei Plätze zurückversetzt. Leclerc hatte in der ersten Runde nach einem aggressiven Manöver den Racing Point von Sergio Perez (Mexiko) gerammt, er zwang damit auch Max Verstappen (Niederlande) ins Kiesbett.