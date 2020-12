Mario Götze trifft bei Remis von PSV Eindhoven in Heerenveen

PSV Eindhoven bleibt dank eines Treffers von Mario Götze in der Ehrendivision weiter ungeschlagen. In der Nachspielzeit hat der Traditionsklub allerdings großes Glück.

Mario Götze zeigt sich in der niederländischen Ehrendivision weiter von seiner besten Seite.

Der frühere BVB-Star brachte die PSV Eindhoven mit einem schönen Lupfer in der 28. Minute beim SC Heerenveen in Führung - sein dritter Treffer in der Liga. Der Weltmeister von 2014 wurde von Cody Gakpo steil geschickt, er lupfte den Ball aus kurzer Distanz sehenswert über den heranstürzenden Torhüter Erwin Mulder.