Skispringen: Eisenbichler nach erstem Durchgang Siebter

Eisenbichler am Samstag durch Wind beeinflusst

Am Samstag hatte der zweimalige Saisonsieger mit Rang 26 die Führung im Gesamtweltcup an den norwegischen Tagessieger Halvor Egner Granerud verloren, nachdem den nach dem ersten Durchgang führenden Eisenbichler im Finale ein Windböe früh zur Landung gezwungen hatte.

Granerud hat die Chance, die Führung auszubauen. Nach dem ersten Durchgang am Sonntag liegt er mit 127,3 Punkten hinter seinem Landsmann Robert Johansson (131,8), der mit 139,0 m die Bestweite erzielte. Eisenbichler fehlen umgerechnet fünfeinhalb Meter zu Platz drei, den in Marius Lindvik (123,2) ebenfalls ein Norweger belegt.

Pius Paschke mit guter Leistung

In Abwesenheit von Vizeweltmeister Karl Geiger, dessen Frau das erste gemeinsame Kind erwartete, war Routinier Pius Paschke als Fünfter bester Deutscher. Am Samstag hatte der 30-Jährige mit Platz fünf sein bestes Karriere-Ergebnis eingefahren.

Constantin Schmid (Oberaudorf) als Zwölfter und Ex-Weltmeister Severin Freund als 22. qualifizierten sich anders als am enttäuschenden Samstag für den zweiten Durchgang. Martin Hamann (Aue), am Samstag als Elfter so stark wie noch nie, erreichte das Finale auf Platz 27.