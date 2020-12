Darts-WM 2021: Wird Max Hopp den hohen Erwartungen gerecht?

Ziel WM-Titel: Scheitert "Bad Boy" Price an Auftakthürde?

Die Darts-WM steht vor der Tür. Für einen der besten deutschen Dartsspieler Max Hopp ist sie die nächste Möglichkeit, sich in der Weltelite zu etablieren.

Am 15. Dezember startet die Darts-WM 2021, das wichtigste Turnier des Jahres. Hopp wird bereits zum achten Mal dabei sein. Allein die Anzahl seiner Teilnahmen zeigt, was für ein Ausnahmetalent er ist. Doch die riesigen Erwartungen konnte er bisher nur in Ansätzen erfüllen.