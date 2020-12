TSG will Misere beenden: Der "langersehnte Dreier" soll her

Die TSG will auch in der Liga endlich wieder siegen © AFP/SID/DANIEL ROLAND

Tatsächlich liegt der bislang letzte TSG-Sieg mittlerweile zehn Wochen zurück. Nach dem furiosen 4:1 am 2. Spieltag gegen Rekordmeister Bayern ging bei den Kraichgauern nicht mehr viel. In sieben Partien ohne Sieg holte der Klub des Mehrheitseigners Dietmar Hopp gerade einmal drei Punkte - was allerdings auch an den zahlreichen Corona-Erkrankungen und Verletzungen lag.