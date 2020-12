PSG löst Vertrag mit Jesé Rodriguez auf: Absturz eines Ausnahmetalents

Jesé Rodríguez galt einst als eines der größten Talente Europas. Seit der Vertragsauflösung am Sonntag ist er vereinslos. Doch wie konnte es so weit kommen?

Einst war Jesé Rodríguez eines der begehrtesten Talente in ganz Europa. Nun steht der Spanier ohne Verein da.

Sein bisheriger Arbeitgeber Paris Saint-Germain hat am Sonntagmittag die Auflösung seines Vertrages bekannt gegeben - und das, obwohl der Kontrakt des 27-Jährigen sowieso am Saisonende ausgelaufen wäre.

Ein klares Zeichen der Pariser, die den Spanier in ihrer Pressemitteilung mit nur vier Sätzen verabschiedeten.

Skandale von Jesé als Grund für Vertragsauflösung?

Zudem hatte Jesé bereits in der Vergangenheit regelmäßig für negative Schlagzeilen gesorgt. Sei es wegen eines Sorgerechtsstreits nach der Trennung von seiner Frau 2018 oder wegen langer Partynächte, in denen sich der Spanier als Rapper versuchte.

Karriere von Jesé beginnt verheißungsvoll

Es folgte die Beförderung von der Jugend zur zweiten Mannschaft von Real Madrid. Für diese erzielte der Flügelstürmer in der Folgesaison starke 22 Tore und legte zwölf weitere auf.

Der CHECK24 Doppelpass am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Als Lohn bekam Jesé im Alter von 20 Jahren seinen ersten Profivertrag bei den Königlichen. Bei den Profis fasste der Spanier sofort Fuß, kam in seiner Debütsaison auf 14 Scorerpunkte in 31 Partien.

Verletzung wirft Jesé zurück

Überschattet wurden seine Leistungen jedoch von einer schweren Verletzung, die sich Jesé am 18. März 2014 in der Champions League gegen Schalke 04 in einem Zweikampf mit Sead Kolasinac zuzog.