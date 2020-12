PSG löst Vertrag mit 25-Millionen-Mann Jesé vorzeitig auf

Paris Saint-Germain setzt in Zukunft nicht mehr auf die Dienste von Jesé. Der Vertrags des französischen Meisters mit dem 25-Millionen-Mann wird aufgelöst.

Dies gab PSG am Sonntag bekannt. Der Kontrakt des 27 Jahre alten Offensivspielers hatte eine Laufzeit bis 30. Juni 2021.

Der Iberer stand seit 2016 in Paris unter Vertrag und war in den letzten Jahren an Las Palmas, Stoke City, Betis Sevilla und Sporting Lissabon ausgeliehen.