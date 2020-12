Anzeige

Formel 1: Romain Grosjean startet beim Saisonfinale in Abu Dhabi nicht Grosjean-Comeback? Entscheidung fix

Romain Grosjean wird beim Formel-1-Saisonfinale fehlen © FIRO/FIRO/SID/ANTONIN VINCENT

Der Franzose Romain Grosjean wird nach seinem schweren Feuerunfall nicht beim Formel-1-Saisonfinale am kommenden Wochenende in Abu Dhabi an den Start gehen. Dies gab der Haas-Rennstall am Sonntag bekannt.

Der in Genf geborene Grosjean werde stattdessen in die Schweiz zurückkehren, um die medizinische Behandlung der Verbrennungen auf seinem Handrücken fortzusetzen.

"Es ist sehr traurig, dass ich mein letztes Rennen in Abu Dhabi nicht mehr absolvieren und dort mit dem Team zusammen sein kann", sagte Grosjean: "Das Risiko eines Rennens ist zu groß für meine Genesung und meine Gesundheit. Es ist eine der härtesten Entscheidungen meines Lebens, aber offensichtlich eine der weisesten."

Fittipaldi ersetzt Grosjean auch in Abu Dhabi

Grosjean, der vor Wochenfrist beim drittletzten Saisonrennen in Bahrain nach einem Crash bei Tempo 220 einem Flammeninferno entronnen war, wollte "unbedingt" in dem Emirat an den Start gehen, da sein Vertrag bei Haas ausläuft und er im kommenden Jahr kein Stammcockpit in der Königsklasse erhält.

Der 34 Jahre alte Familienvater wird in Abu Dhabi erneut durch den brasilianischen Haas-Ersatzfahrer Pietro Fittipaldi vertreten, der am Sonntag beim vorletzten Saisonrennen in Sakhir sein Grand-Prix-Debüt gibt. 2021 wird die deutsche Motorsporthoffnung Mick Schumacher für Haas fahren.