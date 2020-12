WM-Qualifikation: Deutsche Nationalmannschaf in Topf eins gesetzt

Das Team von Bundestrainer Joachim Löw ist in Topf eins gesetzt © AFP/SID/RONNY HARTMANN

Das 0:6 der Nationalmannschaft gegen Spanien hat im deutschen Fußball ein mittelschweres Erdbeben verursacht - Auswirkungen auf die Setzliste in der WM-Qualifikation hatte die historische Pleite nicht.

Die DFB-Auswahl ist bei der Auslosung der Ausscheidungsrunde für die WM 2022 in Katar am Montag in Zürich (18.00 Uhr im LIVETICKER) als Weltranglisten-13. einer von zehn Gruppenköpfen.