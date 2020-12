HSV nach Niederlage gegen Hannover "historisch schlecht"

Drei Pleiten in Folge, fünf Spiele ohne Sieg: Die Talfahrt beim Hamburger SV geht ungebremst weiter - doch Trainer Daniel Thioune will von einer Krise beim großen Aufstiegsfavoriten nichts wissen.

Diese vorweihnachtliche Schwächephase, die den HSV erstmals seit dem ersten Spieltag aus den Aufstiegsplätzen rutschen ließ, weckt an der Elbe aber zwangsläufig Erinnerungen an die Vorsaison.

Soweit ist es in diesem Jahr noch lange nicht, doch die Schlagzeilen am Nikolaustag hatten es in sich. "HSV stümpert weiter", titelte die Bild am Sonntag . Und die Hamburger Morgenpost setzte mit Blick auf die zu diesem Zeitpunkt mit 17 Punkten aus zehn Spielen schlechteste Zweitliga-Ausbeute des früheren Erstliga-Dinos noch einen drauf und schrieb: "HSV historisch schlecht." ( Service: Tabelle der 2. Bundesliga )

Thioune ärgert sich sehr über Niederlage gegen 96

In Hannover pustete man dagegen kräftig durch. Dank des Treffers von Hendrik Weydandt (13.) holte 96 im fünften Auswärtsspiel die ersten Punkte und kletterte ins Tabellenmittelfeld. Das obere Drittel ist angesichts von jetzt nur noch vier Zählern Rückstand zum HSV wieder in Sichtweite. "Ich bin sehr froh", sagte Trainer Kenan Kocak, dem Klubboss Martin Kind zuletzt Druck gemacht hatte.

Terodde: "Bitterer Nachmittag"

Und doch geht der Blick beim HSV nach vorne. Soll es für Thioune und Co. zu Weihnachten nicht noch ungemütlicher werden, muss in den verbleibenden drei Spielen in Darmstadt, gegen Sandhausen und in Karlsruhe dringend der Turnaround gelingen. "Letztlich werden wir und auch ich an Ergebnissen gemessen", sagte Thioune: "Und das ist auch gut so."