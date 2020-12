FC Bayern: Jamal Musiala beeindruckt, noch keinen Profivertrag

Ohne Aufwärmprogramm, dafür mit taktischen Instruktionen von Co-Trainer Toni Tapalovic und aufmunternden Worten Flicks wurde das Supertalent bereits nach 25 Minuten aufs Feld geschickt. Flick vertraute ihm eine verantwortungsvolle Rolle im zentralen Mittelfeld an. An der Seite von Leon Goretzka.

Flick: "Musiala spielt befreit auf"

Auf SPORT1 -Nachfrage erklärte Flick seine Gedanken hinter Musialas Einwechslung: "Jamal spielt befreit auf. Anfangs hatten wir nicht so die Ballkontrolle. Mit seiner Einwechslung hat sich das ein bisschen verändert. Er hat das gezeigt, was er auch im Training immer anbietet. Daher war es für uns keine große Überlegung, ihn reinzuschmeißen und für Javi zu bringen."

Musiala zaubert zum Schnäppchenpreis

Konkrete Gespräche über einen Profivertrag werden nach SPORT1 -Informationen aktuell noch nicht geführt. Für Musiala aber kein Problem. Denn der Edeltechniker, so hört man aus seinem nahen Umfeld, ist vollkommen auf dem Boden geblieben, ruht in sich und genießt schlichtweg das in ihn gesteckte Vertrauen.

Musiala von den Bayern-Führungsspielern akzeptiert

Thomas Müller war nach dessen Leipzig-Gala voll des Lobes: "Wird ein 17-Jähriger eingewechselt, sind die Anforderungen an so jemand Talentierten wie ihn so hoch, wie an jeden anderen Spieler. Jamal hatte aber großartige Momente."