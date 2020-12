FC Bayern: Robert Lewandowski schwärmt von Lionel Messi

Robert Lewandowski schwärmt in höchsten Tönen von Lionel Messi. Es könne sein, dass man noch 100 Jahre warten müsse, bis ein ähnliches Talent geboren würde.

Laut Robert Lewandowski könnte es noch sehr lange dauern, bis es wieder einen so guten Fußballer wie Lionel Messi gibt. ( Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga )

"Vielleicht muss man 100 Jahre warten, bis wieder jemand wie er geboren wird. Mit dem, was er bereits getan hat, ist und bleibt er einer der Größten der Geschichte", adelte der Stürmer des FC Bayern seinen Konkurrenten bei der Wahl der FIFA zum Weltfußballer des Jahres 2020 in der argentinischen Zeitung Olé .

"Er ist ein großartiger Spieler, einer der größten in der Geschichte des Fußballs. Ich weiß, dass die Erwartungen an ihn enorm sind, und was er als Fußballer bereits erreicht hat, wird vielleicht niemand erreichen", ergänzte der polnische Nationalspieler.