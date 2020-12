Mario Balotelli spielt wohl für halbiertes Gehalt bei Zweitligist Monza

Mario Balotelli will offenbar einer Reduzierung seines Salärs zustimmen, um in dieser Saison beim Klub von Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi zu spielen.

Der bislang arbeitslose italienische Star-Stürmer Mario Balotelli, der vor einem Wechsel in die Serie B zu Monza Calcio steht, will offenbar einer deutlichen Reduzierung seines Salärs zustimmen, um in dieser Saison beim Klub von Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi zu spielen.