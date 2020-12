Sommermärchen-Skandal: Zwanziger will FIFA-Strafe nicht akzeptieren

Theo Zwanziger will eine mögliche Strafe durch die FIFA nicht akzeptieren. Der ehemalige DFB-Präsident macht seine Argumentation in einem Interview deutlich.

"Sollte die FIFA also gleichwohl Geldsanktionen gegen mich festsetzen, was man bei dieser Truppe fast erwarten muss, dann wird sie deren Rechtmäßigkeit letztlich vor einem Gericht in Deutschland begründen müssen", sagte der frühere Boss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) der Bild am Sonntag.