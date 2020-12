Jürgen Klopp interpretiert Aussagen von Oliver Bierhoff zu Joachim Löw

Jürgen Klopp traut Bundestrainer Joachim Löw zu, für die EM im kommenden Jahr und die Zukunft der deutschen Nationalmannschaft einen konkreten Plan zu verfolgen und dafür auch schlechte Ergebnisse wie das 0:6-Schmach in Spanien in Kauf zu nehmen.

"Es geht darum, manche Entwicklungen frühzeitig einzuleiten. Meistens ruckelt es am Anfang, und später ist der große Effekt zu erkennen. Ich traue Jogi zu, dass es genau so geplant ist", sagte der Trainer des FC Liverpool, den viele als künftigen Coach der DFB-Auswahl sehen, der Welt am Sonntag.