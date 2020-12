Vendee Globe: Seglerin Joschke weiter in den Top 10

Auch die aktuelle Ausgabe wurde davon nicht verschont. So musste der zu diesem Zeitpunkt drittplatzierte Franzose Kevin Escoffier Anfang Dezember in einer spektakulären Aktion von seinem Landsmann Jean Le Cam gerettet werden.

Am Samstag wurde dann die Aufgabe der Engländerin Samantha Davies verkündet, die nach einer Kollision das Rennen nicht mehr fortsetzen kann. Es war der insgesamt fünfte Ausfall des laufenden Rennens, damit sind noch 28 Hochseeyachten im Wettbewerb, der am 8. November in Les Sables-d'Olonne an der französischen Atlantikküste gestartet war und dort auch enden wird.