Formel 1: Mercedes-Boss Wolff bietet Romain Grosjean nach Crash Testfahrt an

Romain Grosjean bangt nach seinem Horror-Crash beim Bahrain-GP um den Einsatz in Abu Dhabi. Sollte er das F1-Saisonfinale verpassen, könnte Mercedes aushelfen.

Darf Romain Grosjean nach seinem Horror-Unfall in der Vorwoche noch einmal in einem Weltmeister-Auto sitzen, bevor er seine Formel-1-Karriere beendet?

Zumindest hat ihm Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff in einer Medien-Videokonferenz nach dem Qualifying in Sakhir einen solchen Platz im Cockpit der Silberpfeile angeboten: "Wenn uns das gestattet wird und keiner der zahlreichen Teams, für die er gefahren ist, dazu bereit ist, würden wir das tun." ( Formel 1: Großer Preis von Sakhir ab 18.10 Uhr im SPORT1 -Liveticker )

Hintergrund ist, dass der Haas-Pilot sich nicht mit dem dem schrecklichen Feuer-Unfall beim Großen Preis von Bahrain aus der Königsklasse verabschieden will. Der Franzose möchte deshalb unbedingt beim Saisonfinale in Abu Dhabi dabei sein.

Der Held des Tages, das HALO-System, hat auch in diesem Fall hervorragende Arbeit geleistet und Schlimmeres verhindert © Imago

Wie schrecklich der Unfall war, zeigt auch das riesige Loch in der Leitplanke danach © Imago

Teile des Autos von Grosjean stecken noch in der Leitplanke fest © Getty Images

Diese Bilder wecken Erinnerungen an den Nürburgring-Unfall Niki Laudas und andere Tragödien der Formel-1-Historie © Imago

Der Feuerball ist in der Zwischenzeit kleiner geworden, doch wirklich viel ausrichten können die Einsatzkräfte immer noch nicht © Imago

Vorsichtig wird Grosjean abtransporiert und in ein Krankenhaus gebracht. Wie Haas inzwischen bestätigt hat, erlitt er lediglich Verbrennungen an beiden Handrücken und blieb von Brüchen verschont © Imago

Währenddessen mit der unter Schock stehende Grosjean weg von der Unfallstelle und in Sicherheit gebracht © Getty Images

Grosjean ist gerade rechtzeitig aus dieser Feuerhölle entkommen, denn mehr als 35 Sekunden hätten auch die Rennanzüge nicht durchgehalten in der Hitze © Imago

Sofort eilt das Medical Car sowie einige Marshalls zur Hilfe. Am Auto angekommen sehen sie zunächst einen großen Feuerball © Getty Images

Das Auto wird dabei in zwei Teile gerissen und geht sofort in Flammen auf © Imago

Nach einer Berührung mit dem AlphaTauri von Daniil Kvyat kracht der Haas von Grosjean kurz nach dem Start des Bahrain-GP in die Begrenzung © Getty Images

SPORT1 zeigt angesichts des letztlich glimpflichen Ausgangs die Bilder rund um den schrecklichen Feuer-Unfall und erklärt, was passiert ist und wer bzw. was Grosjean das Leben rettete © Getty Images

Beim Betrachten dieses Wrack-Teils des Haas-Boliden wird schnell klar, was für ein Wunder es ist, dass Romain Grosjean seinen Unfall ohne größere Verletzungen überstanden hat © Imago

Grosjean will nicht mit Horror-Crash aufhören

"Wenn ich meine F1-Karriere beenden, würde ich gerne die Ziellinie überqueren und nicht so aufhören. Auch wenn die Bilder dann nicht so dramatisch sind", sagte Grosjean in einer Medienrunde.