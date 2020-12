NFL: Saints mit Hill gegen Falcons live im TV, Stream, Ticker

Dieser hatte zuvor in seiner Karriere ganze zehn Pässe zum Mitspieler gebracht - brillant spielte er als reiner Werfer auch in den letzten beiden Spielen nicht.

Hill läuft stark - aber kann er werfen?

Und Hill lieferte mal eben selbst in beiden Spielen gleich zwei Rushing Touchdowns. Am Sonntag steht nun das Rückspiel gegen die Falcons an (Woche 13 der NFL ab 19 Uhr in den Livescores).