Müller: "Werden mit Löw wieder Schwung reinkriegen"

Thomas Müller glaubt bei der deutschen Nationalmannschaft auch unter Bundestrainer Joachim Löw an eine erfolgreiche Zukunft.

Hinter der Entscheidung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) pro Löw "müssen alle Deutschen stehen", sagte Müller nach dem 3:3 (2:2) mit Bayern München im Spitzenspiel gegen RB Leipzig bei Sky , "damit wir wieder Schwung reinkriegen in die Bude - und mit Joachim Löw kriegen wir auch wieder Schwung rein."

Dass die Diskussionen um eine Rückkehr des Rio-Weltmeisters in die DFB-Auswahl nach seinem Doppelpack gegen RB nicht verstummen werden, nimmt Müller gelassen hin. "Das ist ein Thema, das ist in der Phase, in der wir uns befinden, ganz, ganz weit weg", sagte der 31-Jährige.