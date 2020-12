Formel 1, Sakhir: Valtteri Bottas fährt im Mercedes schnellste Runde jemals

Valtteri Bottas hat mit seiner Pole-Runde in Bahrain Formel-1-Geschichte geschrieben © Imago

Mit seiner Pole-Runde beim Qualifying in Sakhir knackt Valtteri Bottas eine historische Bestzeit von Niki Lauda. Für das Rennen wird erneut Chaos befürchtet.

Der Mercedes-Pilot schaffte in 53,377 Sekunden die schnellste jemals gedrehte Runde in der Königsklasse.

Droht erneut Chaos in Bahrain?

Da die Formel-1-Strecken heute üblicherweise länger sind, galt dieser Rekord als unerreichbar – doch die Corona-Pandemie ermöglichte es, dass aus der Not die kurze Streckenvariante in Bahrain in den Rennkalender gerutscht war.