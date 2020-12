FC Bayern - RB Leipzig: Einzelkritik Coman glänzt - Lewandowski abgemeldet

Süle wackelt - Pavard durchschnittlich

NIKLAS SÜLE: Gut in der Luft aber wackelig, wann immer Leipzig gefährlich durch die Schnittstellen spielte. Bei den beiden ersten Gegentoren war er dran beteiligt. Beim 0:1 gab es lautstarke Kritik von Flick. Süle hob das Abseits auf. Etwas stabiler in Hälfte zwei. SPORT1 -Note: 4,5 ( Das Spiel zum Nachlesen im TICKER )

JÉRÔME BOATENG (bis 83.): Boateng und Süle hatten keine guten Abstände in der Innenverteidigung. Beim 2:2 hob er das Abseits auf. Zum 2:3 köpfte Forsberg in seinem Rücken ein. Dennoch: Boateng stemmte sich in Halbzeit zwei mit viel Körpereinsatz gegen starke Leipziger. Passsicher in Hälfte eins, viele Fehlpässe in der zweiten Halbzeit. SPORT1-Note: 4,5