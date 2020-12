Bormann gewinnt DM der Springreiterinnen

2016 hatte Weltmeisterin Simone Blum (Zolling) mit ihrer Wunderstute Alice bei der DM in Balve den Wettbewerb der Amazonen gewonnen. Es war seinerzeit ihr erster bedeutsamer Titel. In diesem Jahr verzichtet Blum auf die Teilnahme an der DM. Alice soll nach einem im September im Training erlittenen Hexenschuss erst in der grünen Saison 2021 wieder starten.