Formel 1: Bottas holt Pole Position in Bahrain

Mercedes-Pilot Valtteri Bottas (Finnland) hat die Pole Position für den Großen Preis der Formel 1 in Bahrain erobert. In Abwesenheit seines Teamkollegen Lewis Hamilton setzte er sich am Samstag vor dessen Ersatzmann George Russell (Großbritannien) und dem Red-Bull-Piloten Max Verstappen (Niederlande) durch. Hamilton fehlt beim vorletzten Saisonrennen (Sonntag, 18.10 Uhr/RTL und Sky) aufgrund einer Corona-Erkrankung.