Duplantis und Rojas Welt-Leichtathleten des Jahres

Bei der Diamond League in Rom sprang Duplantis 6,15 m © AFP/SID/ANDREAS SOLARO

Monte Carlo (SID) - Stabhochsprung-Weltrekordler Armand Duplantis aus Schweden und Dreisprung-Hallenweltrekordlerin Yulimar Rojas aus Venezuela sind die Welt-Leichtathleten des Jahres 2020. Die Gewinner der Wahl gab der Leichtathletik-Weltverband World Athletics am Rande einer virtuellen Feier am Samstag bekannt.

Der erst 21 Jahre alte Duplantis hatte im Februar an zwei Wochenenden in Folge den Weltrekord zunächst auf 6,17 und dann auf 6,18 m gesteigert. Zudem gelang ihm im Sommer mit 6,15 m der höchste Freiluft-Sprung der Geschichte. "Es war eine wirklich seltsame Saison, für mich und alle anderen. Aber ich war in der Lage, mich zu fokussieren und ein paar richtig gute Ergebnisse zu erreichen", sagte Duplantis.