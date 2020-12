Formel 1: Vettel wütend auf Alonso wegen Sonderbehandlung bei Nachwuchs-Test

Formel-1-Rückkehrer Fernando Alonso darf mit einer Ausnahmegenehmigung den Nachwuchs-Test in Abu Dhabi bestreiten. Das bringt auch Sebastian Vettel in Wallung.

Dabei besagt die Regel eigentlich, dass "Fahrer mindestens im Besitz einer nationalen A-Lizenz sein müssen und in ihrer Karriere nicht an mehr als zwei Läufen zur Formel-1-Weltmeisterschaft teilgenommen haben dürfen, es sei denn, die FIA entscheidet anderweitig."

Vettel sauer auf Alonso wegen Extra-Behandlung

Vettel sauer auf Alonso wegen Extra-Behandlung

Vettel attackiert die Entscheidung deshalb heftig. "Wieder mal typisch, so ein Kasperle-Theater mit dieser Extrawurst", sagt der Noch-Ferrari-Star am Rande des Rennens in Sakhir in Bahrain.