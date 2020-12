Verstappen vor Bottas - Russell im Abschlusstraining Siebter

Es deutet sich ein enges Qualifying in der Formel 1 an. Max Verstappen drehte am Samstag die schnellste Runde im Abschlusstraining von Bahrain.

In Abwesenheit von Lewis Hamilton deutet sich ein enges Qualifying in der Formel 1 an. Red-Bull-Pilot Max Verstappen drehte am Samstag die schnellste Runde im Abschlusstraining von Bahrain, der Niederländer war etwa zwei Zehntelsekunden schneller als Vize-Weltmeister Valtteri Bottas (Finnland) im Mercedes. Hamiltons Ersatzmann George Russell (Großbritannien) kam im anderen Silberpfeil nach seinen Bestzeiten vom Freitag dieses Mal nicht über Rang sieben hinaus.