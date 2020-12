Hannover verschärft Hamburger Herbstkrise

Die dritte Niederlage in Folge weckt beim HSV, der über eine Stunde in Unterzahl spielen musste, Erinnerungen an die Vorsaison. Damals hatten die Hamburger im Herbst die entscheidenden Punkte für den Wiederaufstieg liegen gelassen.

Doch auch in Unterzahl hatte der HSV große Chancen auf den Ausgleich, doch Simon Terodde und Josha Vagnoman scheiterten innerhalb von Sekunden am reaktionsschnellen 96-Keeper Michael Esser (43.). Auch in der zweiten Halbzeit waren die Gastgeber die dominierende Mannschaft, Hannover verteidigte kompakt. Esser rettete noch einmal in höchster Not gegen Terodde (77.).