FC Bayern Basketball: Paul Zipser macht Andrea Trinchieri verrückt

Der deutsche Nationalspieler schlug sich zwischen 2016 und 2018 bei den Chicago Bulls in der NBA beachtlich und ist seit 2019 wieder ein Leistungsträger beim FC Bayern München ( Tabelle der BBL ).

Trinchieri: Zipser macht mich verrückt

Zipser mache ihn "verrückt", er bringe ihn hin und wieder nicht nur von null auf hundert, sondern auf "eine Million Fahrenheit". Denn "Pauli", wie ihn der Bayern-Coach nennt, sei eigentlich zu so viel im Stande.

Dabei hatte Zipser beim Sieg gegen Khimki Moskau in der Euroleague am Freitag mit 18 Punkten, vier Rebounds und zwei Blocks in 32 Minuten durchaus überzeugt (Service: Tabelle EuroLeague).