Heidenheim stoppt Fürths Siegesserie

Der 1. FC Heidenheim hat die Siegesserie der SpVgg Greuther Fürth in der 2. Fußball-Bundesliga gestoppt. Die Franken unterlagen am zehnten Spieltag gegen den FCH mit 0:1 (0:0) und verpassten damit die Übernahme der Tabellenführung von Holstein Kiel (19 Zähler). Zuletzt hatte Fürth fünfmal in Folge gewonnen.